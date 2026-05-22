Ley de Atención al Adulto Mayor en Sucre busca reforzar mecanismos de atención

Este jueves se realizó en el gimnasio vertical de Carúpano, estado Sucre, la consulta para recoger propuestas que se sumen a la Ley Integral de Atención al Adulto Mayor de la entidad, una propuesta que nació en el seno del Consejo Legislativo y que busca, a decir de sus promotores, reforzar los mecanismos de protección de este importante sector.

El legislador y vicepresidente del Cles, Ronmel Ugas, explicó que la discusión se encuentra en la fase de despliegue, para recoger las propuestas que luego serán elevadas al ente para su aprobación definitiva.

En la discusión de este jueves participaron voceros de instituciones, gremios, movimientos sociales, clubes de abuelos y sectores ligados a la cotidianidad de los adultos mayores.

Destacó que buscan generar condiciones sociales idóneas para el pueblo, por lo que la ley promueve la atención social, el reconocimiento y respeto al adulto mayor, el buen trato en materia de servicios como el transporte público y el fortalecimiento de las instituciones que atienden al sector, para que la asistencia sea periódica y permanente.

Dijo que cuentan con las instituciones del área y el poder popular en los territorios, para detectar a los abuelos en vulnerabilidad.

María Lorena Molina, autoridad para la atención de los abuelos en el estado Sucre, explicó que la ley se adapta a las condiciones de la entidad para atender a los adultos mayores.

Llamó a las comunidades a trabajar con el voluntariado que trabajará en el programa “Soy nieto” y en los recorridos que vienen desarrollando con las brigadas de atención integral al adulto mayor, para detectar casos vulnerables.

Sucre / Yumelys Díaz