Voz Comunitaria | Árbol alcanzó tendido eléctrico y pone en peligro a familias de Pueblo Nuevo Norte en El Tigre

Un gran árbol de mango alcanzó el tendido eléctrico en la 5ta calle, cruce con Segunda Carrera del sector Pueblo Nuevo Norte de El Tigre, en el estado Anzoátegui, y las familias que habitan en el lugar viven expuestas al peligro.

Durante tres años, aproximadamente, los afectados se han dirigido a diferentes gobiernos de turno, sin embargo, las respuestas siguen sin llegar.

Una de las más perjudicadas es la señora Gladys Rodríguez, propietaria de la residencia donde se encuentra plantado el árbol, quien comentó que han experimentado golpes de corriente en la puerta principal de la vivienda, al estar en contacto con ramas y líneas de alta tensión.

El vecino Argimiro Pino, apoyó el llamado de Rodríguez para solicitar el corte o poda de la especie, mencionando que ha sido testigo de las situaciones de riesgo que constantemente enfrenta la adulta mayor.

Isabel Medina, otra vecina, contó cómo en una oportunidad una guaya energizada cayó sobre el techo de una residencia, incendiando el sitio de inmediato.

A pesar de los reiterados reportes a las autoridades, la comunidad insiste en elevar su voz sobre el caso, con la esperanza de que finalmente puedan ser escuchados.

El Tigre / Damary Díaz