Voz Comunitaria | Abandono eléctrico: vecinos pasan meses sin alumbrado público en Cumaná (+Video)

Habitantes de la comunidad de Rio Viejo I, en la ciudad de Cumaná, capital del estado Sucre, denunciaron fallas prolongadas en el servicio eléctrico que los mantienen desde hace más de seis meses sin alumbrado público, situación que ha impactado directamente su calidad de vida.

De acuerdo con los residentes, la falta de iluminación ha convertido las calles del sector en zonas completamente oscuras durante las noches, lo que incrementa la sensación de inseguridad entre las familias.

Teresa Canache, vecina de la comunidad, aseguró que han realizado múltiples reportes ante la Corporación Electrica Nacional (Corpoelec), sin embargo, hasta la fecha no han recibido respuesta por parte del organismo.

“Tenemos más de seis meses sin alumbrado público. Aquí vivimos prácticamente a oscuras y nadie nos da solución”, expresó.

Vecinos se organizan ante la falta de respuesta

Ante la ausencia de atención institucional, los propios habitantes han tenido que buscar alternativas para enfrentar la problemática.

Angelica Canache explicó que, con recursos propios, lograron adquirir e instalar un reflector que permite iluminar parcialmente una de las calles del sector.

“Nosotros mismos tuvimos que comprar un reflector entre varios vecinos para alumbrar un poco la calle, porque no podíamos seguir en total oscuridad”, comentó.

Asimismo, los residentes relataron que en una oportunidad un poste eléctrico comenzó a incendiarse, lo que los obligó a contratar por cuenta propia a una persona para atender la emergencia, ante la falta de respuesta de la empresa eléctrica.

Temor por la inseguridad y dificultades económicas

Los habitantes de Rio Viejo I manifestaron su preocupación por el riesgo de hechos delictivos, al considerar que la falta de iluminación facilita la acción de delincuentes en la zona.

“Porque el sueldo que estamos ganando ahorita no es para comprar artículos y el bono de guerra que llega es para comer”, señalaron.

A esta situación se suma la dificultad económica que enfrentan las familias, quienes aseguran que sus ingresos no les permiten reponer electrodomésticos u otros bienes en caso de ser víctimas de robos.

En ese sentido, indicaron que los ingresos actuales apenas alcanzan para cubrir necesidades básicas, lo que agrava aún más la preocupación ante posibles pérdidas materiales.

Llamado a las autoridades

Los vecinos hicieron un llamado a las autoridades competentes para que atiendan de manera urgente la problemática eléctrica en la comunidad y se restablezca el alumbrado público.

Aseguran que contar con iluminación en las calles no solo mejoraría las condiciones de vida en el sector, sino que también contribuiría a reducir los riesgos de inseguridad que actualmente enfrentan.

Cumaná / Lino Castañeda