Voluntarios denuncian trabas para registrarse en El Poliedro

El proceso de registro para el apoyo humanitario en El Poliedro de Caracas está plagado de trabas y retrasos, según denunciaron los propios voluntarios a El Pitazo la mañana de este sábado 27 de junio.

A pesar de la disposición de cientos de profesionales civiles para trasladarse a las zonas afectadas por los terremotos del pasado 24 de junio, el protocolo oficial y los fallos en los servicios públicos mantienen frenada la ayuda.

El retraso en el proceso de registro ocurre justo cuando se cumplen las primeras 72 horas, el lapso considerado internacionalmente como el más crítico para encontrar sobrevivientes.

La administración de Delcy Rodríguez restringió el ingreso al estado La Guaira, decretando que solo el personal debidamente censado y autorizado en El Poliedro puede cruzar hacia la entidad litoral.

Trabas

En la cola se concentran médicos, enfermeros, transportistas y operadores civiles con maquinaria pesada dispuesta para la remoción de escombros. Pese a la urgencia, el flujo de autorizaciones avanza lento, denunciaron los ciudadanos.

El Pitazo pudo constatar las denuncias de quienes aguardan en las inmediaciones. La médico Andrea Caraballo relató las constantes contradicciones y trabas logísticas impuestas por las autoridades a lo largo de la mañana.

“Temprano nos dieron la información de que solo necesitábamos el salvoconducto de la unidad de transporte que nos iba a movilizar hasta La Guaira para prestar el apoyo médico. Pero hace poco, cerca de las 10:30 a. m., nos cambiaron la seña: nos dijeron que se fue la luz, que el sistema falló, y que ahora el proceso se debe hacer de forma manual, uno a uno, obligándonos a colocar las huellas”, dijo Caraballo.

Caracas / El Pitazo