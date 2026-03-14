Voluntad Popular analiza la crisis agrícola y pesquera en el estado Sucre

El partido Voluntad Popular organizó en Cumaná el conversatorio “Situación agrícola del estado Sucre”, con la ponencia del experto Luis Castro. El evento forma parte de una serie de foros destinados al análisis de la coyuntura económica y social de la región.

Gregory Quijano, dirigente de la organización política, explicó que estos encuentros integran un cronograma de eventos de diagnóstico. La iniciativa cuenta con la participación de los sectores de trabajadores y gremios que conforman la tolda en la entidad.

Detalló que las actividades iniciaron con el sector pesca. Esta semana, la agenda abordó la agricultura regional a través del análisis del ingeniero Luis Castro, quien expuso la realidad actual del campo.

“El objetivo es exponer la situación de los distintos sectores económicos y laborales del estado. Buscamos soluciones para el programa ‘El mejor Sucre’, proyecto bajo la responsabilidad regional de Juan Rodríguez”, señaló el dirigente.

Carencias detectadas

Los conversatorios revelaron debilidades críticas en las áreas de pesca y agricultura, especialmente en los siguientes puntos:

Inversión: Déficit de capital para el desarrollo de actividades.

Déficit de capital para el desarrollo de actividades. Capital humano: Escasez de mano de obra profesionalizada.

Escasez de mano de obra profesionalizada. Seguridad: Ausencia de planes que resguarden la producción.

Como respuesta a estos problemas, una de las propuestas centrales consiste en reforzar la formación técnica. El plan sugiere potenciar las instituciones educativas en los municipios para que se enfoquen en la capacitación de los trabajadores de estos sectores.

Finalmente, Quijano anunció que los foros continuarán con el sector comercial. El esfuerzo busca plantear estrategias que permitan construir una mejor entidad en el futuro.

Sucre / Corresponsalía