Marinos hizo gala de su jerarquía para despachar a Spartans

Marinos de Anzoátegui avanzó a las semifinales de la Superliga Profesional de Baloncesto (SPB) por tercera temporada consecutiva, tras despachar en la serie de cuartos de final a Spartans de Distrito Capital.

El Acorazado Oriental hizo gala de esa jerarquía que le da ser una de las dos organizaciones más ganadoras del país -con 11 títulos- para superar a los capitalinos en cinco juegos. Eso, además de mostrar la chapa que tienen varios de sus jugadores y director técnico, sin dejar por fuera el empuje de su enérgica afición.

Por ejemplo en el quinto duelo del cruce se combinaron todos esos factores, pues los navales entraron al último cuarto abajo por 13 y le dieron la vuelta al marcador con buena defensa y ataque letal, pero también con una "caldera del diablo" que ardió como en los viejos tiempos.

Concentración

Gregory Vargas, capitán del quinteto anzoatiguense, comentó en la rueda de prensa posterior al duelo del jueves que se encargó de mantener la calma y la concentración entre sus compañeros, incluso cuando el rival logró una amplia diferencia en la pizarra.

"Gracias a Dios sacamos la casta defensiva. Lo que nos trajo para acá no fueron los tiros míos, ni los de (Wesley) Saunders y tampoco la habilidad que tiene (K.J.) McDaniels en el poste bajo. Fue el trabajo que hicimos todos en defensa. Pudimos defender a (Juan) Suero que estaba teniendo una noche increíble, pudimos defender a Michael (Carrera) y sobre todo pudimos estar tranquilos y no perder la paciencia", expresó.

Hay que destacar que Vargas fue uno de los artífices de la remontada, pues anotó nueve de sus 12 puntos en los últimos 10 minutos. Sumado al aporte en ataque mostró su acostumbrada intensidad defensiva y nuevamente terminó jugando más de 30 minutos, lo que habla de su valía para el equipo.

"Yo sabía que mis tiros iban a caer. He trabajado bastante duro en eso. En estos playoffs tuve buenos porcentajes. Solamente tenía que tener más confianza en mí y mis compañeros me la dieron, el entrenador me la dio. Gracias a Dios pude meter par de triples que nos puso el juego ahí", agregó el "súper ratón".

El experimentado piloto también reconoció que tuvo algunos errores mentales que costaron cinco puntos en el tramo decisivo del desafío, pero agradeció que al final pudieron celebrar la clasificación ante su público.

Actitud

Néstor "mamá osa" Salazar, director técnico de Marinos, alabó la actitud que mostraron sus dirigidos en momentos claves del encuentro. Destacó el gran despliegue defensivo que tuvieron en el último cuarto y considera que eso los llevó al triunfo que les dio el pase a semifinales.

Agregó que espera que el equipo mantenga el nivel que viene exhibiendo y afirmó que para eso seguirán entrenando duro, a la espera del rival que les toque en la instancia de los mejores cuatro, que arranca la próxima semana.

Sexto hombre

Pese a que hay quienes consideran que referirse a la fanaticada como "sexto hombre" es un cliché, para el Acorazado Oriental representó el impulso que necesitaban en momentos duros.

Al comienzo del último cuarto del quinto partido contra Spartans la afición que colmó el gimnasio Luis Ramos del eje Barcelona-Puerto La Cruz, mejor conocido como "la caldera del diablo", se volcó en respaldo del equipo, que terminó remontando con categoría.

De hecho Gregory Vargas describió ese respaldo de la gente como un segundo aire que les dieron para meterse en una racha que fue decisiva para liquidar la serie en casa.

Con los tradicionales cánticos, gritos en jugadas defensivas y ofensivas, además de corear los nombres de varios jugadores, los fanáticos se metieron de lleno en el careo y fueron un factor clave que probablemente se mantendrá para las semifinales.

Hay que recordar que Marinos está en su temporada de regreso a la zona norte del estado Anzoátegui, tras un periplo por Anaco y el estado Monagas, sumado a una época complicada en la que el equipo no compitió al nivel con el que históricamente se le relaciona.

Barcelona / Javier A. Guaipo