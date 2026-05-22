Sucre | Estudiantes mostraron avances de proyectos en el área de innovación

Estudiantes de los programas nacionales de formación en el área de ingeniería de la Universidad Politécnica Territorial de Paria (Uptp) Luis Mariano Rivera en Bermúdez, estado Sucre, presentaron proyectos de investigación en el área, como parte de una jornada del Ministerio de Ciencia y Tecnología, que busca impulsar la innovación.

Adriana Millán, coordinadora de Investigación de la Uptp, explicó que se trata de la Octava Jornada Científica Tecnológica que se realiza en la casa de estudios, como una oportunidad para que los estudiantes presenten los avances de sus proyectos de investigación.

Precisó que los trabajos se registran en el Ministerio de Ciencia y Tecnología, en este caso unos 62 que se presentaron en áreas como mecánica, agroalimentación, informática, tecnología de alimentos, entre otros.

Acción

Millán informó que las actividades forman parte de la semana aniversario de la universidad, que se complementó con una expoferia, que mostró algunos de los productos que se elaboran en los departamentos y que se ofertan a las comunidades.

Destacó que en los departamentos están funcionando los centros de investigación, que se encargan de actividades productivas y de desarrollo endógeno.

“Todos estos productos y servicios se ofrecen a las comunidades y es una oportunidad para dar a conocer los beneficios que brindan desde la comunidad estudiantil”.

Entre otros productos, la feria mostraba la producción de alcoholes, medicinas naturales, alimentos, productos alimenticios, maquinarias y robótica.

Sucre / Yumelys Díaz