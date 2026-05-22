Organizaciones impulsan campaña para exigir visita de la CIDH a cárceles venezolanas

Diversas organizaciones defensoras de derechos humanos y activistas venezolanos iniciaron una campaña de recolección de firmas para exigir al Estado venezolano que autorice una visita “in loco” de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a centros de detención y cárceles del país, ante las denuncias sobre desapariciones forzadas, incomunicación y presuntas violaciones a los derechos fundamentales de presos políticos.

La iniciativa es promovida por la plataforma Granito de Arena y busca aumentar la presión nacional e internacional para que observadores de la CIDH puedan ingresar a Venezuela, inspeccionar las condiciones de reclusión y reunirse con familiares y víctimas. La Comisión ha reiterado en distintas oportunidades su interés en realizar una visita técnica al país, aunque hasta ahora las autoridades venezolanas no han autorizado su ingreso.

La campaña toma como referencia el caso de Víctor Hugo Quero Navas, fallecido bajo custodia del Estado venezolano. Sus familiares denunciaron durante meses restricciones para visitarlo y falta de información sobre su estado de salud. Posteriormente, su madre, Carmen Navas, murió tras mantener una prolongada exigencia pública de justicia y respuestas sobre la situación de su hijo.

Los promotores de la iniciativa aseguraron que actualmente existen cientos de familias atravesando circunstancias similares. Según denunciaron, numerosos detenidos permanecen incomunicados o con acceso limitado a abogados privados, visitas familiares y atención médica independiente.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha insistido en la necesidad de realizar una observación directa de la situación venezolana para documentar las condiciones de detención y verificar denuncias relacionadas con torturas, aislamiento prolongado y desapariciones forzadas temporales.

La petición pública se difunde bajo la etiqueta #CIDHEnVzlaYA y busca movilizar respaldo ciudadano y diplomático para exigir el ingreso inmediato de observadores internacionales a los centros de reclusión del país.

Caracas / Redacción web