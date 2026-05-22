Con programa nacional rehabilitaron el hospital de Río Caribe y dos escuelas de la zona rural

Con aportes de la Comuna Alba Caribe Luna y de la Alcaldía de Arismendi, en el estado Sucre, se entregó la rehabilitación de la infraestructura física del quirófano del Hospital Dr. Pedro Rafael Figallo de Río Caribe a las autoridades de salud.

La acción forma parte de una jornada nacional denominada “Obratón”, a través de la cual se ejecutan varios trabajos de infraestructura en ese territorio.

El mandatario local y el Poder Popular organizado celebraron el logro, en un despliegue al que también asistieron los concejales del municipio, así como las directivas del hospital y del Área de Salud Integral Comunitaria (ASIC).

Tras la culminación de la obra civil, los comuneros solicitaron el apoyo para el equipamiento tecnológico. El objetivo es avanzar de inmediato con la dotación del aparataje médico necesario para poner en pleno funcionamiento estas instalaciones en beneficio de todas las familias de Río Caribe y del municipio.

Programa

A través de la jornada Obratón, se ejecutó, además, la rehabilitación de la Unidad Educativa Francisco de Miranda en la comunidad de Puy Puy, con la acción de la Comuna Turística Pesquera Bahía de Medina.

Igualmente, la Comuna Horizonte de Paria accionó para la reparación del techo en la Unidad Educativa Joaquina Sánchez, ubicada en la comunidad de Querepare, obra que beneficiará las condiciones de aprendizaje de unos 44 estudiantes. Todas las obras cuentan con la asistencia técnica de la alcaldía y el apoyo en diversas áreas.

Sucre / Corresponsalía