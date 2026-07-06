Vuelco deja un muerto y tres heridos en vía El Tigre-Puerto Ordaz

Un accidente de tránsito registrado la mañana de este lunes, 6 de julio, dejó el lamentable saldo de un hombre muerto y tres heridos, en la carretera nacional El Tigre-Puerto Ordaz, a la altura del kilómetro 79, municipio Independencia del estado Anzoátegui.

El hecho involucró a un automóvil marca Toyota, modelo Yaris, de color blanco, que terminó entre la vegetación tras volcar en la vía. El conductor del vehículo, identificado como Edwin Esdras, perdió la vida de forma instantánea y su cadaver fue hallado a un costado del vehículo.

Las otras víctimas fueron identificadas como Oswaldo Hernández (28), Brayan Martínez (23) y Franyer Meza (20), quienes sufrieron diferentes traumatismos en la cabeza, el pecho y la frente.

Comisión de PC

Una comisión de Protección Civil (PC) del municipio Simón Rodríguez se apersonó en el sitio para socorrer a los afectados, quienes posteriormente fueron trasladados hasta el Hospital Dr. Felipe Guevara Rojas de El Tigre.

Se conoció que el grupo salió del vecino estado Bolívar con destino a la población de Cantaura, municipio Freites de Anzoátegui.

El Tigre / Damary Díaz