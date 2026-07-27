La Escuela de Artes Visuales Tito Salas hizo su exposición de cierre de año

La Escuela de Artes Visuales Tito Salas de Carúpano, en el estado Sucre, realizó este lunes su exposición de cierre de año escolar, en la sala de exhibiciones del Ateneo Luis Mariano Rivera.

José Reyes, docente de la institución, precisó que se trata de la muestra "Catarsis de liberación artística en tiempos difíciles" , formada por 30 trabajos escogidos, de dibujo y pintura y creatividad infantil.

Señaló que jóvenes y niños exponen de manera muy colorida su arte, y estuvieron presentes, a pesar de todas las dificultades que ha sufrido el país.

Aprovechó para hacer un llamado a las autoridades a fin de que atiendan la escuela y no se pierda un patrimonio cultural del municipio de Bermúdez.

Catarsis

Sobre las temáticas abordadas por los estudiantes, destacó que en los trabajos finales se les da la libertad para que escojan y se sientan más motivados.

"Cuando eligen, por ejemplo, pintar un paisaje, un animalito como un gatito, un perrito, esa es la misma vida. Hicieron catarsis a través de sus creaciones", dijo Reyes.

Explicó que los estudiantes mostraron un conjunto de emociones a través de colores, de líneas y a pesar de la tristeza que invade el país se pudo expresar la alegría.

"Tenemos que seguir adelante. Esa es la catarsis de emociones, la catarsis de liberación artística, que si estamos en el suelo hay que levantarnos", aseveró.

Sucre / Yumelys Díaz