Plataforma Unitaria tomará las calles de Carúpano para recordar segundo aniversario de las elecciones

Para este martes 28 de julio, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD) del municipio Bermúdez del estado Sucre, tiene preparada una programación de eventos por el segundo aniversario de las elecciones.

En rueda de prensa realizada en la sede de Acción Democrática (AD) en Resistencia, voceros de los partidos que conforman la coalición, dijeron que conmemorarán los dos años del proceso electoral del 2024, "donde resultó electo presidente Edmundo González".

Juan Luis González, vocero del encuentro y activista de Alianza Al Bravo Pueblo (ABP), anunció que iniciarán la programación con una misa en honor a los fallecidos por el doble terremoto y por los presos políticos.

"Aprovechando el escenario, vamos a tener unos globos blancos en esa actividad y una pinta de carros, donde vamos a pedir elecciones ya", acotó.

Alianza

Precisó que en la actividad estarán presentes representantes de las toldas políticas que se encuentran dentro de la Plataforma Unitaria: Convergencia, Asis, Copei, Causa R, AD y Alianza Bravo Pueblo (ABP), entre otros.

González aprovechó para informar que asumió la secretaría de la Plataforma Unitaria en el municipio.

La misa se realizará en la iglesia Santa Catalina y seguidamente, saldrán al pórtico para la jornada de pinta de vehículos y el lanzamiento de globos blancos.

Sucre / Yumelys Díaz