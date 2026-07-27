Aeropuerto de Barcelona se mantiene como uno de los principales del país

El Aeropuerto Internacional José Antonio Anzoátegui de Barcelona se mantiene como uno de los principales del país, poco más de un mes después de los devastadores terremotos que afectaron parte de la infraestructura del aeropuerto de Maiquetía, que se mantiene sin actividad comercial.

Avior Airlines, Laser Airlanes, Copa Airlanes y Latam Airlines son las cuatro empresas de alcance internacional que siguen operando en el terminal aéreo de la capital anzoatiguense.

Entre todas brindan a los usuarios un catálogo de destinos que incluyen a las ciudades de Bogotá y Medellín (Colombia), Madrid (España) y Miami (Estados Unidos); así como Curazao y Panamá.

Rutas

La empresa Copa mantiene su frecuencia de vuelos entre Panamá y Barcelona (y viceversa), así como Láser ofrece salidas desde y hacia Miami, Santo Domingo (República Dominicana), Madrid y Bogotá.

Avior continúa con conexiones dentro de Venezuela, pero también con Bogotá, Medellín y recientemente agregaron a Curazao entre sus opciones.

De igual manera Latam tiene a disposición sus servicios desde y hacia la capital de Colombia.

Cabe acotar que en principio esta empresa había informado que sus actividades en Barcelona serían solo por el mes de julio, pero ya anunciaron que las extenderán para el mes de agosto.

Barcelona / Javier A. Guaipo