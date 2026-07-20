Vocero magisterial de Sucre pidió que se cumplan acuerdos alcanzados en el ministerio de Educación

El presidente del Sindicato Venezolano de Maestros (Sinvema) Sucre-Cumaná y coordinador de la Coalición Magisterial Sindical en la entidad, Gregory Quijano, informó que alcanzaron una serie de acuerdos con la representación patronal, primero en una reunión nacional con la jefa de Talento Humano del ente y que esperan sean avalados por el jefe del Centro de Desarrollo de la Calidad (CDCE) en el estado, Luis Eloy Pérez.

El dirigente gremial agregó que esos acuerdos versan sobre las suspensiones de cargos y la petición de aplicar un plan de formación en materia de desastres en las instituciones educativas.

Explicó que la jefa de Recursos Humanos del ministerio de Educación se comprometió a restablecer los comités de evaluación y seguimiento, para el cumplimiento de la convención colectiva en todos los estados.

La finalidad es dar respuesta a los problemas laborales, incluyendo los de salario y la restitución de trabajadores suspendidos, dijo el dirigente gremial, quien agregó que exigirán, y harán el exhorto al jefe CDCE, para que se cumplan los acuerdos en Sucre.

Con respecto a la restitución de trabajadores, señaló que muchos fueron suspendidos y no han sido restituidos, a pesar de tener recursos probatorios.

Especificó que es crucial el cumplimiento de la cláusula 21 para la representación de los sectores laborales en cada centro de trabajo.

Invocó el cumplimiento de la cláusula 87, sobre el comité de evaluación y seguimiento de cumplimiento de la Convención Colectiva, indispensable para las reuniones de la representación sindical y la representación patronal, para buscar pronta solución y evaluación de los diferentes casos de suspensiones que siguen sin respuesta, así como la restitución del salario de los afectados.

Plan

Con relación a los terremotos que han afectado al país y teniendo en cuenta la sismicidad en Sucre y la afectación que sufren municipios como Montes con las inundaciones, Quijano anunció que presentarán, antes de que culminé el año escolar, un plan de formación para que personal y estudiantes sepan cómo actuar en casos de desastres.

El plan es de formación en prevención de riesgos sísmicos y climáticos para todos los trabajadores educativos y se pondría en práctica al inicio del año escolar 2026-2027.

Agregó que el objetivo es formar a los trabajadores y promover el conocimiento en la comunidad educativa para la prevención de eventos naturales.

“Tenemos que hacerlo en conjunto para el inicio del próximo año escolar 2026-2027. Y luego que el personal de los trabajadores esté formado, promover conjuntamente con los estudiantes, con la comunidad educativa de cada centro de trabajo, el conocimiento”.

Dijo que está pendiente una reunión urgente con autoridades educativas del estado para buscar soluciones y apoyo conjunto para las necesidades de los sectores laborales antes de culminar el año escolar 2025-2026, así como revisar y evaluar casos de jubilación, restitución de pagos y la reincorporación de trabajadores suspendidos.

Sucre / Yumelys Díaz