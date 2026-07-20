Gobierno actualizó a 5.278 la cifra de fallecidos por los terremotos del 24 de junio

El Gobierno venezolano publicó este lunes 20 de julio un nuevo parte oficial sobre las consecuencias de los terremotos registrados el pasado 24 de junio, en el que informó que la cifra de fallecidos ascendió a 5.278 personas, mientras que el número de heridos se mantiene en 16.740.

De acuerdo con el balance, un total de 6.462 personas han sido rescatadas desde el inicio de las labores de emergencia. Además, las autoridades reportaron que 128.324 familias han recibido atención y que 107 campamentos transitorios permanecen habilitados, donde se encuentran 23.587 personas.

El informe señala que 17.907 personas continúan sin vivienda. Asimismo, se contabilizan 856 edificios afectados y 190 estructuras colapsadas como consecuencia de los sismos.

En materia de asistencia, el Ejecutivo indicó que se han distribuido 10.964,97 toneladas de alimentos y 37.885.128 litros de agua. También informó que 41.069 pacientes han sido atendidos por los equipos de salud desplegados en las zonas afectadas.

El parte oficial agrega que en las operaciones participan 30.989 efectivos, 31.745 voluntarios y 2.278 rescatistas internacionales. Hasta la fecha, las autoridades han registrado 1.405 réplicas desde el doble terremoto ocurrido el 24 de junio.

Caracas / Redacción web