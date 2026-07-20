Excarcelan al capitán retirado Ebro Leonardo Delgado Briceño tras permanecer detenido desde 2022

El capitán retirado Ebro Leonardo Delgado Briceño fue excarcelado este lunes 20 de julio del centro penitenciario El Rodeo I, en el estado Miranda, según informó el Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clippve). La organización indicó que el exmilitar permanecía detenido desde 2022 y enfrentaba cargos por terrorismo, conspiración y asociación para delinquir.

De acuerdo con Clippve, durante su reclusión sus familiares denunciaron retardo procesal, presuntos tratos crueles e inhumanos y su exclusión de la Ley de Amnistía. Tras conocerse la medida, la organización celebró su liberación y el reencuentro con sus seres queridos, aunque reiteró su exigencia de libertad para las personas que continúan detenidas por motivos políticos en centros como Ramo Verde, Yare, La Crisálida y el Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF).

Delgado Briceño es capitán retirado del Ejército y se desempeñó como gerente de seguridad de la refinería Cardón, en el Complejo Refinador de Paraguaná. Fue detenido el 29 de julio de 2022 por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) y posteriormente señalado por su presunta participación en un supuesto plan de sabotaje contra esa instalación petrolera.

En enero de este año, su esposa, Mayerlin González, formó parte de la vigilia de familiares de presos políticos frente a El Rodeo I mientras esperaba una eventual excarcelación. En ese momento expresó que la familia mantenía la esperanza de que su caso fuera incluido en las liberaciones anunciadas por las autoridades.

Caracas / Redacción web