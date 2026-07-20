lunes
, 20 de julio de 2026
El Tiempo Informando al Pueblo Oriental

Inician remoción de brocales del BTR en la avenida Intercomunal Jorge Rodríguez de Barcelona

julio 20, 2026
Gobernación dice que trabaja para corregir fallas en la artería vial que conecta la zona metropolitana del estado Anzoátegui

La Corporación de Vialidad e Infraestructura del estado Anzoátegui (Covinea) inició este lunes 20 de julio la remoción de los brocales del Sistema de Bus de Tránsito Rápido (BTR) en un tramo de la avenida Intercomunal Jorge Rodríguez, que conecta los municipios Bolívar, Sotillo y Urbaneja.

Según informó la Gobernación del estado Anzoátegui en su cuenta de Instagram, las labores, que se ejecutan entre el sector Las Garzas y el Centro Comercial Dadaven, forman parte de los trabajos de rehabilitación que buscan corregir las fallas existentes en esta importante arteria vial.

De manera simultánea, las cuadrillas realizan una escarificación en tramos ubicados frente a la sede de Fundacyte y el IUTIRLA. Posteriormente, en esas zonas se colocarán nuevas capas de asfalto.

Barcelona / Redacción web

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