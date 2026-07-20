Gobierno interino entregó viviendas a más de 240 familias afectadas por los terremotos

El gobierno interino entregó este lunes viviendas a más de 240 familias afectadas por los terremotos del pasado 24 de junio, informó la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, durante un acto transmitido por Venezolana de Televisión (VTV).

Rodríguez indicó que los apartamentos fueron entregados completamente equipados, aunque no detalló la cantidad exacta de viviendas asignadas. Las unidades forman parte de dos edificios ubicados en un urbanismo de la Gran Misión Vivienda Venezuela, construido por la empresa estatal china CITIC en Fuerte Tiuna, Caracas.

La presidenta encargada señaló que continuarán atendiendo a las personas que permanecen en los campamentos transitorios habilitados en Caracas, Miranda, Aragua y La Guaira. Según datos oficiales, más de 23.000 personas permanecen en estos espacios mientras avanzan las evaluaciones de las viviendas afectadas.

Durante el acto también estuvo presente el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez.

Las autoridades han iniciado un censo en los refugios temporales para determinar la cantidad de viviendas requeridas para las familias que perdieron sus hogares tras los sismos.

El proceso de inspección de edificaciones continúa, por lo que el número de viviendas necesarias podría aumentar a medida que se conozca el alcance de los daños en las estructuras afectadas.

Caracas / Redacción web