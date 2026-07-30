Virus respiratorios aumentan hasta 40% por temporada de lluvias

Los cambios ambientales vinculados a las precipitaciones han provocado un incremento de entre el 30% y el 40% en la incidencia de cuadros respiratorios. Así lo informó el doctor Wladimir Rodríguez, médico neumonólogo adscrito a la Unidad Clínica de Ascardio, quien explicó que las lluvias generan condiciones propicias para que patógenos como rinovirus, influenza y virus sincitial respiratorio se propaguen fácilmente.

"La mayor incidencia ocurre en tiempo de lluvia porque modifica el clima, lo que hace que se propaguen con mayor facilidad estos virus", recalcó. Indicó que este aumento de procesos infecciosos respiratorios de tipo viral ocurre tanto en pacientes pediátricos como de edad adulta.

El especialista indicó que la sintomatología habitual incluye fiebre, rinorrea o secreción nasal y tos persistente. Recomendó realizar durante los primeros cinco días, desde la aparición de los síntomas, estudios específicos como un panel viral mediante hisopado nasofaríngeo, para identificar el virus circulante y aplicar un tratamiento adecuado.

Si el cuadro se prolonga, con signos como disnea más intensa, fiebre más persistente y cambios en las características de la expectoración, es necesario acudir al médico para descartar posibles complicaciones posvirales.

El especialista recordó, además, que los virus mutan constantemente y no deben ser asumidos como simples resfriados. "Es importante tener en cuenta que los virus no se curan con antibióticos, se tratan de manera sintomática", explicó.

Enfatizó que los adultos mayores de 65 años y pacientes con enfermedades crónicas deben contar con su esquema de vacunación al día, especialmente contra la influenza, para evitar complicaciones severas.

Asimismo, como medidas fundamentales de bioseguridad para la comunidad general, destacó el uso de tapabocas y el lavado correcto de manos. "Las vacunas ayudan a evitar desarrollar manifestaciones severas de la enfermedad y con las medidas de bioseguridad evitamos contagiarnos y desarrollar la enfermedad del virus", indicó Rodríguez.

Caracas / El Impulso