Motrasalud: a partir de agosto todo el personal del Razetti gozará de dos días de descanso continuos

El coordinador general del Movimiento de los Trabajadores de la Salud (Motrasalud) en Anzoátegui, Edisson Hernández, informó este jueves, que a partir del 1ero de agosto todo el personal del Hospital Universitario Dr. Luis Razetti de Barcelona, ubicado en el municipio Simón Bolívar, gozará de los dos días de descanso continuos que establece el artículo 173 de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y Trabajadoras (Lottt).

Aseguró que hasta los momentos, los más afectados eran los obreros, quienes recibían un sólo día libre a la semana, cuando el personal administrativo y de enfermería gozaba del beneficio completo.

"En el 2016, Motrasalud y los trabajadores de base emprendimos la lucha, notificándole a la directiva del hospital y Saludanz (Instituto Anzoatiguense de la Salud) de ese entonces, que se violaba tanto este artículo 173, como el 188, que habla del descanso compensatorio por domingo trabajado. En 2017 reconocieron lo establecido en el artículo 188, quedando pendiente hasta ahora el 173 que de tanto batallar, ayer (miércoles) nos notificaron de la aprobación", expresó.

Beneficiados

El representante gremial señaló que son aproximadamente mil 500 obreros que se beneficiarán con los dos días de descanso continuos y un día adicional como compensatorio, cuando se labore los domingos.

Mencionó que esto también debe favorecer a los empleados de otros centros de salud del estado Anzoátegui, como hospitales, ambulatorios y Centros de Diagnóstico Integral (CDI).

"Este nuevo logro en la gestión de defensa de los derechos de los trabajadores, se cristalizó por la unidad férrea del movimiento que jamás dudo y muchos menos abdicó, al reclamo legítimo de sus beneficios legales. Seguiremos velando por la integridad de los derechos laborales de los trabajadores de la salud", enfatizó Hernández.

Barcelona / Elisa Gómez