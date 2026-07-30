Realizaron la presentación oficial de la Brigada Canina K-SAR Anzoátegui

Esta semana se llevó a cabo la presentación oficial de la Brigada Canina K-SAR Anzoátegui, una unidad operativa técnica y especializada, adscrita a la dirección feneral del Sistema Integrado de Gestión de Riesgo, Administración de Emergencias de Carácter Civil y Desastres del estado Anzoátegui (Sigraed).

A través de una publicación en la cuenta oficial de la institución en la red social Instagram, se conoció que la actividad, que se realizó en la plaza Libertadores de Barcelona, municipio Simón Bolívar, estuvo liderada por la Autoridad Única del Sigraed, Wilban Pérez.

Con el acto, Pérez formalizó el inicio de operaciones de esta unidad especializada, que arranca su fase inicial con sus primeros dos ejemplares caninos, los cuales comenzarán próximamente su ciclo de entrenamiento intensivo en el área de rescate, bajo la instrucción de Julián Ziritt.

Postulación

De igual manera, Pérez anunció que se encuentra activa la plataforma web oficial para que la comunidad pueda postular a sus caninos para el proceso de selección e integración a la brigada, llenando un formulario.

Se conoció que uno de los requisitos es que el perro tenga una edad entre los 7 meses y los dos años.

Los profesionales y voluntarios que deseen sumarse al equipo en el área de Medicina Veterinaria, pueden realizar su postulación por el portal.

Barcelona / Elisa Gómez