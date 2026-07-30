Usuarios de E/S y autoridades se reunirán tras cierre de vía El Tigre-Cantaura

Para este viernes, 31 de julio, se espera una reunión entre usuarios de la estacion de servicio (E/S) El Río y autoridades de Petróleos de Venezuela (Pdvsa), conjuntamente con representantes indígenas, tras el cierre de la vía Cantaura-El Tigre, en el municipio Freites, que se registró la mañana de este jueves en rechazo al cambio de esa bomba de gasolina a la modalidad de precio internacional.

​Jesús Rafael Maita, comunero indígena, informó que el encuentro se acordó, tras la tranca generada en la troncal 16 por la falta de despacho de combustible durante más de dos semanas. La medida de protesta se extendió por dos horas y media, hasta que efectivos militares solicitaron el levantamiento de la acción.

​Según detalló Maita, la exigencia principal de los beneficiarios de la gasolina es que se mantenga el suministro subsidiado hasta que Pdvsa reactive la generación de empleo y apruebe recursos destinados a la producción agrícola, así como al apoyo en áreas clave como salud y educación.

​Destacó que esta contingencia afecta directamente a 13 comunidades indígenas y a varias zonas campesinas, además de impactar la movilidad entre El Tigre y Cantaura, afectando incluso a los organismos de seguridad de la zona.

​Antecedentes y dolarización

​La modificación en el esquema de cobro de la estación El Río fue anunciada mediante un memorando del ministerio de Hidrocarburos, documento en el que también se comunicó la dolarización de la estación de servicio Royal de El Tigre.

​Una situación similar amenazó recientemente con aplicarse en la estación de servicio Venezia, sin embargo, en ese caso, los usuarios realizaron jornadas de protesta hasta lograr que las autoridades restablecieran el despacho a precio subsidiado.

El Tigre / Damary Díaz