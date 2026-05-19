Vicepresidente de la Cámara de Comercio de Carúpano planteó medidas para aliviar cortes eléctricos

El vicepresidente de la Cámara de Comercio de Carúpano, municipio Bermúdez del estado Sucre, Tulio Otero, reiteró la petición a las autoridades de la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) para que se informe de manera oportuna y organizada la hora y fecha de la administración de carga para que se puedan tomar previsiones en torno a esta medida.

“Los cortes son programados pero no avisados, estamos solicitando que se avise a las empresas y familias carupaneras sobre los cortes, para poder tomar previsiones”.

Por otro lado, cree que debe cesar la indexación de las tarifas porque cada mes es más caro el servicio y considera justo que se descuente lo que se deja de recibir. “Están cobrando un servicio que no están prestando”.

Multiplicó ocho horas diarias por 30 días, cifra que significa una reducción significativa del servicio, que no debería reflejarse en los recibos. “Todos los meses los recibir llegan más caros”.

Subsidio

Sumó a las peticiones, la posibilidad de que se venda combustible subsidiado a las empresas, para que puedan invertir en sus plantas de energía, para cuyo funcionamiento deben tener a una persona disponible, a lo cual sumó el mantenimiento, ante el uso continuado que reducen su vida útil.

“Son más gastos y no se compagina con que se indexen los servicios y se cobre una reconexión en 140 dólares a las empresas y $40 y $50 a las familias”.

Llamó a Corpoelec a tomar cartas en el asunto y corregir estas situaciones que afectan al comercio y la producción de las industrias locales.

Sucre / Yumelys Díaz