Alex Saab: De “héroe de la Patria” a “colombiano” extraditado e imputado por lavado de dinero

Vallas publicitarias, grafitis murales, afiches, cientos de cuentas en redes sociales identificadas con la consigna “Liberen a Alex Saab” (#FreeAlexSaab), actos públicos, movilizaciones y hasta la publicación de libros, formaron parte de la masiva campaña internacional, con epicentro en Venezuela, que se desplegó a partir de 2021.

El empresario nacido en Colombia de ascendencia libanesa -a quien posteriormente el gobierno de Nicolás Maduro habría otorgado el estatus de diplomático y la nacionalidad de venezolano-, había sido detenido en Cabo Verde el 12 de junio de 2020 y posteriormente extraditado a Estados Unidos en medio de una investigación por lavado de dinero.

Por más de tres años voceros del chavismo no escatimaron en elogios hacia Saab, quien era calificado de “héroe” por proveer alimentos para los Clap y vencer el cerco de sanciones internacionales. Incluso se llegó a decir que al momento de su primera detención cumplía una “misión humanitaria” relacionada con la compra de comida e insumos médicos que se requerían para la pandemia de Covid-19.

“Secuestraron a un hombre bueno. Inocente. A un hombre limpio, trabajador. A un hombre que lo que ha hecho es amar al pueblo de Venezuela (…) El imperio norteamericano se llevó a un diplomático venezolano”, dijo Maduro a propósito de Saab.

Momento

Luego, el 16 de octubre de 2021, el presidente de la Asamblea Nacional (AN), Jorge Rodríguez, tras conocer la decisión de la administración de Joe Biden de llevar a Saab a EE.UU. para ser encarcelado y seguirle un proceso legal, anunció la suspensión de las negociaciones entre el gobierno y la oposición que se desarrollaban en México.

“Venezuela defenderá con todos los recursos legales y diplomáticos disponibles a nuestro delegado Alex Saab. Y llevará este caso ante todas las instancias multilaterales de derechos humanos”.

A diferencia de lo ocurrido luego del 3 de enero de este año, luego de la captura de Maduro, el movimiento por la liberación de Saab no perdió fuelle, y se hizo más insistente, hasta conseguir su objetivo.

“¡Lo lograste!”, felicitó efusivamente Maduro a Jorge Rodríguez al atardecer del 20 de diciembre 2023. El Ejecutivo nacional había logrado negociar con la Casa Blanca la excarcelación del empresario, quien ya se encontraba también en el Palacio Presidencial de Miraflores. Como premio adicional, posteriormente sería nombrado Ministro de Industrias y Producción Nacional.

“No es venezolano”

Tras conocerse el pasado sábado 16 la noticia de la nueva deportación, Saab regreso a EE.UU. para ser imputado por lavado de dinero, vinculado a una trama de sobornos relacionada con contratos del Comité Local de Abastecimiento y Producción (Clap) para la importación de alimentos.

Los elogios al ahora exministro de Maduro habían dado un giro de 180 grados en las filas del chavismo.

Su detención no había sido oficializada desde hace varias semanas cuando se había concretado en un operativo conjunto de la administración de Donald Trump y el actual Ejecutivo.

La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, señaló este lunes que la decisión de deportación contra Saab “está justificada en los intereses nacionales”.

“Cualquier decisión que asuma el gobierno nacional lo hará por un interés que es el interés de Venezuela. Cualquier decisión en lo adelante y que hemos tomado desde que asumimos luego de lo que fue el 3 de enero ha sido por interés de Venezuela, defender a Venezuela. No hay otra consideración. Alex Saab es un ciudadano de origen colombiano, cumplió funciones en Venezuela y son asuntos entre EE.UU. y Saab”, subrayó Rodríguez

Afirmación de Cabello

Mientras, el secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), Diosdado Cabello, afirmó que Alex Saab no posee la nacionalidad venezolana y que los registros de identificación civil no contienen ningún expediente que certifique su estatus como natural del país.

Agregó que Saab ingresó y operó en el país mediante la utilización de un documento de identidad fraudulento con fecha de emisión del año 2004, el cual carece de sustento legal ante el Saime.

La primera vez que Saab se vio en las pantallas de televisión nacional fue en 2011 durante un acto de firma de convenios entre los gobiernos de los para entonces presidentes de Venezuela, Hugo Chávez, y de Colombia Juan Manuel Santos, realizado en Miraflores.

Saab actuó en representación del Fondo Legal de Construcciones, una compañía privada del vecino país, para rubricar el Convenio de Alianza Estratégica de la Gran Misión Vivienda Venezuela con la corporación de industrias intermedias de Venezuela, para la adecuación de casas y apartamentos.

Años después Santos dijo desconocer quien era Saab. El empresario había sido presentado a Chávez en 2010 por intermedio de la senadora Piedad Córdoba.

Caracas / Roldolfo Baptista