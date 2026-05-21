Marinos buscará poner en jaque la serie ante Spartans

Tras una derrota en casa la noche del lunes, Marinos de Anzoátegui buscará este martes poner en jaque la serie ante Spartans de Distrito Capital, correspondiente a los cuartos de final de la Superliga Profesional de Baloncesto (SPB) 2026.

Tras barrer en los primeros dos duelos en condición de visitante, El Acorazado Oriental llegó a su feudo con la posibilidad de ponerse 3-0 arriba. Y aunque estuvo cerca de lograrlo, el cuadro naval dejó escapar el triunfo en los minutos finales del tercer juego, dándole una bocanada de oxígeno al quinteto capitalino.

A partir de las 7:00 pm de este martes 19 ambos equipos se verán las caras por segundo día corrido en el gimnasio Luis Ramos del eje Barcelona-Puerto La Cruz y por cuarta ocasión en la serie. En caso de ganar, los anzoatiguenses quedarán a un paso de las semifinales, mientras que, si se imponen los espartanos, aseguran el regreso de la eliminatoria a Parque Miranda.

Desliz defensivo

La defensa ha sido la principal carta de presentación de Marinos tras la llegada de Néstor "Mamá Osa" Salazar al banquillo. Sin embargo, la noche del lunes carecieron de esa cualidad, sobre todo en el último cuarto.

Uno de los puntos determinantes había sido la anulación de Michael Carrera, al menos en los primeros dos parciales, pues el barcelonés no anotó. Pero el ala-pívot anzoatiguense comenzó a tomar confianza luego de un triple y a partir de allí fue prácticamente imparable, alcanzando los 18 contables.

Además del desorden defensivo, que provocó el hecho de recibir hasta 26 unidades en los últimos 10 minutos, los navales desperdiciaron varias oportunidades en ataque, lo que ayudó a sus rivales a concretar la remontada.

Todos esos son detalles que la tropa oriental debe corregir con urgencia si no quiere que Spartans se inspire aún más y pueda arrebatarles una serie que parecía encaminada para ellos.

Factor casa

Un punto no menor es que Marinos tiene dos juegos pendientes en "La Caldera" (martes y jueves), en los que tiene que aprovechar el respaldo de la afición para liquidar la llave. En caso contrario, tendrán que buscar el pase a semifinales en el gimnasio José Joaquín "papá" Carrillo de Parque Miranda.

Vale acotar que para el Acorazado Oriental terminar la eliminatoria antes no solo significaría celebrar con su público, si no también un par de días más de descanso, en caso de que las otras series se extiendan.

Puerto La Cruz/ Javier A. Guaipo