Sinvema: ratificamos el reclamo de las federaciones pero no estamos recolectando firmas

La presidenta del Sindicato Venezolano de Maestros (Sinvema) en el estado Anzoátegui, Maira Marín, ratificó el apoyo al reclamo que realizan las federaciones en Caracas, quienes el pasado 6 de mayo entregaron un documento ante el ministerio del Trabajo, donde plantean una serie de situaciones que afectan a los trabajadores de este sector.

Sin embargo, señaló que por ahora no están recolectando firmas, ni ningún tipo de documento como soporte, especialmente de los jubilados del ninisterio de Educación, quienes exigen que les cancelen el cestaticket y los beneficien con el bono de profesionalización que recibió el personal activo.

La representante gremial salió al paso, tras conocerse que un sindicato de la Federación Venezolana de Maestros (FVM), en el estado Lara, tomó la iniciativa de hacer un respaldo, tras la realización de una asamblea con este sector.

Metodología

"La metodología de recolección de firmas de respaldo de los docentes jubilados, hacia ese documento, no se ha definido a escala nacional. No podemos crear falsas expectativas desde nuestra organización en Anzoátegui", expresó.

En este sentido, Marín señaló que deben esperar instrucciones de las federaciones, quienes informarán sobre el estatus del reclamo y las acciones a seguir.

Aseguró que los jubilados se amparan en los artículos 21 y 89 de la Constitución. Así como también, en las cláusulas 59 y 87 del Segundo Contrato Colectivo Único y Unitario.

Barcelona / Elisa Gómez