Verstappen reina en Las Vegas y aprieta el Mundial tras la descalificación de los McLaren

Max Verstappen (Red Bull) dominó de principio a fin y venció este domingo en el Gran Premio de Las Vegas para maximizar sus opciones a un campeonato del mundo de Fórmula Uno que queda completamente abierto tras la descalificación de Lando Norris y Óscar Piastri por incumplir el artículo 3.5.9 del reglamento técnico de la FIA.

Dicho precepto estipula que la plancha de madera de la parte inferior del monoplaza debe tener un grosor superior a nueve milímetros, una condición que no cumplían ambos, lo que apea a Norris de la segunda posición y a Piastri de la cuarta. Por lo tanto, George Russell asciende a la segunda plaza y Andrea Kimi Antonelli completa su machada con el tercer cajón del podio.

El cuatro veces campeón del mundo, que firmó su sexto triunfo de la temporada, aprovechó un error del ‘poleman’ Norris para ponerse al frente de la carrera en la curva uno de la primera vuelta e imponer un ritmo demoledor que no fueron capaces de seguir ni Norris ni George Russell (Mercedes).

El líder del Mundial trató de cerrar en la frenada a Verstappen y la suciedad del interior de la primera curva provocó que se fuera largo y cediera su posición con el neerlandés e incluso con su compatriota George Russell, a la postre tercero en la carrera.

La remontada del día la protagonizó Andrea Kimi Antonelli tras escalar de la decimoséptima a la quinta plaza, a pesar de contar con una penalización de cinco segundos por una salida en falso, tras brillar con un neumático duro que estiró durante más de 40 vueltas.

Carlos Sainz no pudo mantener las grandes sensaciones de la clasificación y se vio superado por el ritmo de los Ferrari y los Mercedes y se contentó con el buen botín de puntos de la séptima posición, donde partía en la carrera Fernando Alonso antes de caer fuera de la zona de puntos por el bajo ritmo de su Aston Martin.

Verstappen celebra la "diferencia notable" de su Red Bull

Max Verstappen se ha mostrado muy contento por el triunfo en tierras estadounidenses después de que el Red Bull funcionara "muy bien" y haya mostrado "una diferencia notable", un subidón que le permite recortar puntos a Piastri en el Mundial de Fórmula Uno.

En declaraciones a los medios de comunicación, el cuatro veces campeón del mundo de Fórmula Uno ha resaltado que han empezado la carrera "sin saber el comportamiento de los neumáticos" tras unos entrenamientos libres de los que no pudieron extraer mucha información, por lo que ha planteado el inicio en busca del ritmo y de ver dónde empujar en una primera tanda "con una goma media más frágil".

Pese a los problemas del Red Bull para conservar los neumáticos, Verstappen ha asegurado que "hoy estaba todo bajo control" y se la ha abierto la posibilidad de "empujar más, quedarme más tiempo fuera de boxes y partir la carrera en dos": "Me sentía cómodo en cada vuelta y sin exprimir los neumáticos".

Norris admite un error "tonto" en la salida

Por su parte, Norris ha admitido que cometió un error "tonto" en la salida tras frenar "demasiado tarde" en la llegada a la curva uno, que estaba "sucia y deslizante", si bien no ha achacado su segunda plaza al fallo y ha dicho que "si alguien gana por más de veinte segundos es porque ha sido mejor y más rápido".

Ha lamentado que no hayan sido "suficientemente rápidos" para luchar la victoria con Max Verstappen e incluso ha asegurado que aunque no hubiese cometido el error en la primera curva no cree que tuvieran opciones de ganar, por lo que se ha contentado con el segundo puesto.

"Es una pena que no tengamos ritmo en seco para batallarle la victoria a Max Verstappen. Tenemos que seguir trabajando duro si queremos vencerle en alguna de las dos carreras que quedan de Mundial", ha incidido.

Las Vegas / EFE