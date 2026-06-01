Detuvieron a cinco agentes policiales, tras denuncia de extorsión en local LGBTI venezolano

El Ministerio Público (MP) de Venezuela anunció el inicio de una investigación penal y la detención de cinco funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), luego de que diversas organizaciones no gubernamentales denunciaran un allanamiento ilegal, actos de extorsión y la aprehensión de al menos 33 hombres en un local de entretenimiento LGBTI en Barquisimeto, estado Lara.

Según un comunicado oficial, la PNB "activó oportunamente sus mecanismos de control interno" para poner a los agentes a disposición de la Fiscalía, quienes serán presentados ante un tribunal de control. Para el caso fueron designadas la Fiscalía 21 de Lara y la Fiscalía 98 Nacional con competencia en protección de derechos humanos y diversidad de género, con el fin de esclarecer el presunto allanamiento y "la ejecución de actos contrarios a la ética pública".

De aceuerdo con la agencia EFE, la Defensoría del Pueblo informó que activó mecanismos de articulación con el Ministerio Público y la PNB para ofrecer acompañamiento, mediación y respuesta a las víctimas, además de hacer seguimiento a través de la Oficina de Atención a la Víctima de Abuso Policial.

Señalamientos

El Observatorio Venezolano de Violencias LGTBIQ+, Caleidoscopio Humano y el Movimiento Somos alertaron a medios nacionales que los policías actuaron vestidos de civil y acusaron a los presentes de "ejercer el delito de la homosexualidad".

Las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) locales calificaron el hecho como un "grave suceso" que criminaliza y somete a la humillación pública a los ciudadanos, exigiendo sanciones inmediatas para los responsables.

Romario Sánchez, activista del Movimiento Somos, señaló a EFE que desde 2020 se han registrado incidentes similares catalogados como "incidentes de odio" en al menos ocho locales LGBTI en ciudades como Caracas, Maracaibo, Valencia y Mérida. Asimismo, el director de la organización, Jau Ramírez, precisó en la red social X que las víctimas identificaron a por lo menos 12 funcionarios involucrados, incluyendo a altos mandos de una división de la PNB en Lara.

Precedente

Según AP, este operativo evoca lo ocurrido en julio de 2023 en el estado Carabobo, donde 33 hombres fueron arrestados en un local privado bajo cargos de "ultraje al pudor", "agavillamiento" y "contaminación sónica", siendo liberados posteriormente ante la presión de protestas civiles.

Dicho acontecimiento motivó un pronunciamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en agosto de ese año, instando al Estado venezolano a abstenerse de criminalizar a este colectivo y detener los abusos de autoridad.

Activistas y defensores de derechos humanos recuerdan que la comunidad LGBTI en Venezuela enfrenta un contexto de alta vulnerabilidad legal, donde las parejas del mismo sexo carecen del derecho al matrimonio y las personas trans siguen obligadas a identificarse formalmente con nombres que no representan su identidad de género.

Caracas / Redacción Web