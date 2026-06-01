Comerciantes de Barrio Sucre aseguran que los cortes de luz afectan sus ventas (+Fotos)

Los cortes eléctricos de al menos cuatro horas que se siguen registrando con frecuencia en la zona norte del estado Anzoátegui no solo generan malestar en áreas residenciales. También los comercios se han visto perjudicados, como por ejemplo en el sector Barrio Sucre de Barcelona.

Algunos dueños o encargados de negocios indicaron que en las últimas semanas las ventas les han bajado en un 30%, aproximadamente, en buena parte a causa del tema de la luz. Según contaron, allí los apagones se prolongan por hasta cinco o seis horas, lo que en muchos casos impide cumplir una jornada laboral completa.

Explicaron que el nulo acceso a internet es uno de los obstáculos que les impide trabajar cuando no tienen electricidad, pues les dificulta el cobro a través de puntos de venta y también en la facturación. Otros resuelven con plantas eléctricas, aunque detallaron que solo las encienden cuando hay clientes para ahorrar en gasolina.

Tormento

José Alvarado, quien se dedica a la venta de aceites para vehículos, calificó de tormento lo que están viviendo con la electricidad, pues no pueden trabajar en paz.

"Es una situación bastante incómoda. Puedo decir que en el último mes las ventas me han bajado en un 30%, pero no queda de otra que seguir batallando mientras esto se resuelve", expresó.

Jesús Castillo, encargado de una tienda, explicó que en el sitio donde trabaja no sufren tanto por los cortes porque el punto de venta es inalámbrico y además tienen la posibilidad de realizar sus facturas a mano.

Sin embargo, aseguró que hay varios comercios que apenas quedan sin luz deben cerrar, en vista de que la facturación es a través de una computadora. Acotó que obviar ese proceso puede generar llamados de atención o incluso multas, por lo que muchos prefieren evitar.

Alternativa

En varias de las tiendas de Barrio Sucre se puede observar que tienen planta, pero por ejemplo en el sitio de trabajo de Ángel Mejías solo la encienden si van a concretar ventas.

"Para ahorrar gasolina se mantiene apagada y se prende solo para hacer el cobro y la factura. Así hemos evitado que clientes se vayan. Aunque igual hemos notado que muchos prefieren no pararse cuando ven que no hay luz, así que el problema igual nos afecta", comentó.

Barcelona/ Javier A. Guaipo