Comunidades de Margarita exigen soluciones definitivas ante fallas de agua y electricidad

Los habitantes de la isla de Margarita enfrentan una doble crisis por las fallas constantes en los servicios públicos.

El domingo se registraron fuertes protestas en diferentes sectores debido a la escasez de agua por tuberías y a los prolongados apagones que afectaron a casi todo el territorio insular.

En el municipio Tubores los vecinos de El Guamache y Punta de Piedras se reunieron con representantes de la Hidrológica de Venezuela (Hidroven) para abordar la crisis. La empresa estatal se comprometió a instalar 800 metros de tubería del sistema Clavellinos para mejorar el flujo en la zona.

Propuesta

Por su parte, la comunidad propuso realizar un empalme adicional de 50 metros y se acordó una inspección técnica para el próximo martes dos de junio con el fin de asegurar el suministro en el siguiente ciclo.

Mientras tanto, en el municipio Maneiro la presión social surtió un efecto temporal en el sector Agua de Vaca.

En Pampatar, municipio Maneiro de Nueva Esparta, también protestaron por agua

Luego de que los residentes salieran a las calles a protestar llegaron camiones cisterna gestionados por el gobierno estadal, junto con autoridades locales. A pesar de recibir el recurso los habitantes manifestaron que no quieren más soluciones temporales y denunciaron que sectores como la calle Larez acumulan 14 años sin recibir una sola gota de agua por los conductos regulares.

Los cortes

La situación del agua se complicó aún más con los masivos cortes de energía eléctrica reportados desde las primeras horas del domingo. Las interrupciones coincidieron con intensas precipitaciones y se extendieron por localidades de Maneiro como Los Robles y Pampatar.

Esa misma realidad afectó a zonas de Porlamar, en el municipio Mariño, donde los vecinos expresaron su preocupación ante el silencio de la corporación eléctrica estatal sobre las causas del problema.

El apagón generalizado también perjudicó el normal desarrollo de las actividades en los municipios Arismendi, Marcano, Gómez y Antolín del Campo. Sectores de García como Villa Juana y El Valle reportaron cortes que superaron las cinco horas consecutivas.

La falta de información oficial incrementó el malestar de los ciudadanos quienes debieron lidiar con la pérdida de energía en medio de un clima inestable.

Gravedad

La situación se tornó especialmente grave en Tubores y la Península de Macanao donde el servicio eléctrico se interrumpió por completo.

Versiones de los propios residentes de comunidades como La Blanquilla y Las Mercedes señalaron que la avería se debió a la rotura de una guaya de alta tensión en el sector Punta de Mangle.

Nueva Esparta / Mario Guillén Montero