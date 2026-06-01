Fedecámaras Sucre llamó al empresariado local a participar en las elecciones del organismo

Fedecámaras Sucre anunció, formalmente, la realización de su asamblea ordinaria para la elección del nuevo Comité Ejecutivo que liderará la institución durante el período 2026-2028.

El evento gremial tendrá lugar el próximo miércoles 17 de junio de 2026, a las 10:00 am, en la sede de la Cámara de Comercio, Industria y Producción de Cumaná.

De acuerdo con la información dada a conocer desde el organismo empresarial, para garantizar la transparencia y el correcto desarrollo del proceso, se constituyó la comisión electoral, integrada por tres miembros principales: Rafael Yáñez, Jennys Rodríguez y Jairo Márquez; acompañados por tres directores suplentes: Cristina Blanco, Jorge Thielen y Marlene Domínguez.

Información

La institución informó que la recepción de postulaciones para los aspirantes —quienes podrán inscribirse de forma individual o por planchas— inició el lunes 25 de mayo y se extenderá hasta el viernes 5 de junio de 2026, ambas fechas inclusive.

Los interesados en participar deberán cumplir estrictamente con los requisitos establecidos en el parágrafo único del artículo 72, en concordancia con los artículos 77 y 44 de los estatutos de Fedecámaras.

Recaudos

Los postulados deberán consignar copia de la cédula de identidad, constancia expedida por su respectiva Cámara, que certifique que el postulado ejerció la presidencia de la misma, indicando el período correspondiente y la constancia que acredite la propiedad de una empresa con una antigüedad mayor a cinco años.

La directiva de Fedecámaras Sucre invitó a todos sus miembros afiliados a participar activamente en este proceso, que busca fortalecer la institucionalidad y continuar impulsando el desarrollo económico y empresarial del estado Sucre.

Sucre/ Corresponsalía