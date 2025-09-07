Verstappen gana en Monza, donde Alonso abandonó y Sainz acabó undécimo

El cuádruple campeón del mundo neerlandés Max Verstappen (Red Bull) ganó este domingo el Gran Premio (GP) de Italia, el decimosexto del Mundial 2025 de la Fórmula Uno (F1), que se disputó en Monza, el templo de la velocidad; donde el español Fernando Alonso (Aston Martin) abandonó a causa de una avería en la suspensión delantera y su compatriota Carlos Sainz (Williams) acabó undécimo.

Verstappen, de 27 años, capturó su sexagésima quinta victoria en la F1 -la tercera del año- al vencer en la pista del Parque Real lombardo por delante del inglés Lando Norris y del otro McLaren, el del australiano Oscar Piastri, líder del Mundial; que concluyó tercero.

El argentino Franco Colapinto (Alpine) finalizó en la decimoséptima posición.

Monza / EFE