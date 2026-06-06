El papa pide a los jóvenes en Madrid que sean "la chispa de una humanidad nueva"

El papa León XIV ha pedido este sábado a los jóvenes en Madrid que sean la chispa de la humanidad nueva ante "el vacío de la indiferencia y del conformismo, ante la violencia de la guerra y de la mentira", durante la vigilia en la Plaza de Lima de Madrid, en su primer día de visita a España.

"La misión que os confío es precisamente ésta: que seáis humanos. Sí,¡sed humanos!: hombres y mujeres de carne y hueso. No apariencias, sino rostros fiables", les ha dicho tras invitarles a buscar la verdad que permanece frente a las "mentiras" que se encuentran en las redes y a "dar una nueva dirección a la sociedad".

A los jóvenes también les ha pedido que sean "personas que buscan la justicia porque tienen hambre de ella, como del pan de cada día".

"Personas que desean una vida honesta y recta, porque gustosamente hacen a los demás lo que querrían que los demás hicieran con ellas. Sed humanos como lo es Cristo", ha añadido el pontífice, que les ha instado también a que sean "misioneros del Evangelio ante las pobrezas materiales y espirituales de nuestro tiempo, sabiendo bien que nuestra fe es un estilo de vida que se cumple en la caridad".

Y ha exclamado: "Vosotros podéis cambiar la Historia, hacerlo con el amor".

Acto

El papa ha llegado en papamóvil a la Plaza de Lima tras un baño de masas entre los más de 500.000 jóvenes que llenaban la zona adyacente al estadio Santiago Bernabeu y después ha subido al palco preparado para el acto, acompañado por 30 chicos y chicas, donde se ha sentado rodeado de ellos en una esquina del escenario.

Un evento en el que ha podido asistir a una representación del musical Godspell, del actor Antonio Banderas, antes de comenzar el diálogo con los jóvenes. "Gracias por compartir la fe con toda Madrid y toda España", ha exclamado antes de responder a sus preguntas.

Los jóvenes le han preguntado cuáles son los santos que le han marcado en su vida: el papa ha citado a Juan Crisóstomo, el español Tomás de Villanueva -un agustino que fue llamado a convertirse en pastor- y Toribio de Mogrovejo, también español.

Y sobre sus años como misionero en Perú ha recordado "sobre todo el testimonio de fe de la gente, marcada por muchas dificultades, pero llena de esperanza".

Madrid / EFE