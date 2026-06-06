Alcalde de Güiria anunció acuerdo para disminuir la rémora quirúrgica en la zona de Paria

El alcalde del municipio Valdez del estado Sucre, Román Rojas, anunció la firma de un acuerdo de cooperación con los mandatarios locales de Cajigal, Eric Campos, y Mariño, Yelitza Hernández, que permitirá la contratación de médicos especialistas para el hospital Andrés Gutiérrez Solís de Güiria, y así minimizar la cantidad de traslados al hospital Santos Aníbal Dominicci, en Carúpano, para atención médica en algunas áreas como cirugías.

Rojas especificó que viene trabajando en mejoras en el hospital de la localidad, donde pusieron en funcionamiento varios servicios.

Sobre el convenio, explicó que posibilitará el uso de los quirófanos del centro de salud y disminuirá la rémora quirúrgica que hay en los tres municipios.

“Hemos insistido en la necesidad de fortalecer el hospital de Güiria, como centro que pueda irradiar hacia los otros municipios, porque sabemos que la salud es un derecho y por nuestra ubicación. Hemos sido afectados y no podemos contar con las mismas condiciones que una ciudad como Carúpano, que cuenta con especialistas”.

Beneficios

Entre las mejoras que se han ejecutado en el hospital, resaltan la instalación de 28 aires acondicionados para la climatización, la recuperación de la hospitalización pediátrica, la donación de un equipo de rayos X de última generación y, con el apoyo de la gobernación, el inicio la rehabilitación del servicio de odontología.

Otro logro, agregó Rojas, es que ahora cuentan con tres ambulancias para traslados a Carúpano, lo que permitió disminuir el costo de estos viajes, que eran asumidos por la alcaldía.

Sucre/ Yumelys Díaz