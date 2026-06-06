Mercantil anuncia mantenimiento de plataforma y suspensión temporal de canales digitales este domingo

La entidad financiera Mercantil Banco Universal informó que realizará un mantenimiento programado en su plataforma tecnológica el domingo 7 de junio, entre la 1:00 a.m. y las 2:10 a.m., periodo durante el cual algunos de sus canales digitales estarán temporalmente fuera de servicio.

Durante ese lapso, no estarán operativos los servicios de Mercantil en Línea, la aplicación Mercantil Móvil, el Centro de Atención Mercantil y MIA.

La institución indicó que, pese a la suspensión temporal de estos canales, los clientes podrán continuar realizando operaciones a través de cajeros automáticos y puntos de venta (POS) durante el mantenimiento.

Mercantil no ofreció mayores detalles sobre el alcance técnico de la actualización, pero reiteró que la interrupción será breve y planificada como parte de las labores de mejora de su infraestructura digital.

Caracas / El Pitazo