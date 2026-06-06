124 estudiantes muestran su talento en la tercera edición de la Galería de Arte San José

La sala de usos múltiples del Ateneo Luis Mariano Rivera de Carúpano, en el estado Sucre, alberga desde este viernes la tercera edición de la Galería de Arte Talentos San José, evento que se viene realizando como parte de la celebración aniversario de la institución educativa.

Geomar Córcega, coordinadora académica del Colegio San José, precisó que este año participaron 124 niños y adolescentes con sus dibujos y pinturas, 46 de educación primaria y 70 de media general.

La docente resaltó que a la exposición se sumaron seis artistas plásticos locales, quienes fueron invitados para mostrar sus obras junto a los talentos de la institución.

Métodos

Córdova destacó la importancia de la actividad, que a su juicio, los encamina a descubrir nuevos métodos para el aprendizaje significativo.

Además, destacó que esto les brinda espacios a los muchachos para que descubran y muestren lo que saben hacer. “También buscamos con esto que ellos puedan ir formándose en lo que les gusta”, finalizó.

Sucre/ Yumelys Díaz