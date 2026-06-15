Vente Venezuela realizó encuentro formativo en Bermúdez sobre el liberalismo y el Plan Tierra de Gracia

La dirigencia, cuadros y militancia de Vente Venezuela (VV) y de la Plataforma Unitaria en el municipio Bermúdez, en el estado Sucre, se reunieron este sábado en un local carupanero, para participar en un conversatorio con José Gregorio Contreras, director de Formación nacional del partido, quien disertó sobre el Liberalismo y el Plan Venezuela Tierra de Gracia.

Contreras señaló que se encuentra recorriendo la entidad para llevar el mensaje de la líder María Corina Machado y organizarse para realizar elecciones. “Nos hemos propuesto resolver los problemas de los venezolanos con democracia”.

Agregó que se deben cambiar las instituciones y formar un gobierno que respete y se encuentre en consonancia con la gente.

Cree que el cambio solo se logrará desde la doctrina Liberal y hay que ir preparando a la gente para que asimile el concepto. “Nosotros vinimos aquí para cambiar esa conciencia y romper esas estructuras mentales y que cada uno se convierta en liderazgo de emprendimiento y de iniciativa privada, donde se respete la iniciativa privada, donde seamos propietarios”.

En el encuentro participaron los coordinadores de Vente en los municipios de Sucre, así como voceros de la Plataforma Unitaria.

Contreras señaló que es una muestra de que la organización está convocando a la unidad nacional.

Organización

Reina Gedeón, coordinadora de Vente Venezuela en Sucre, resaltó la tarea de organización que han realizado en la entidad, con la apertura de sedes y la labor de formación. “Demuestra que la gente está preparada para un proceso de elecciones”.

Recalcó que tal como lo ha dicho, María Corina Machado se encuentran en una ruta de unidad, para que se den las elecciones “y poder alcanzar la libertad de Venezuela, que es el objetivo de todos los venezolanos”.

Llamó a la gente a sumarse a los colegios ciudadanos para trabajar de forma organizada y llevar el mensaje de MCM a cada hogar venezolano.

Sucre / Yumelys Díaz