Empresarios de Sucre plantean modernizar puertos y aeropuerto para impulsar exportaciones

La Cámara de Comercio, Industria y Producción de Cumaná calificó como un avance la reactivación de la Corporación para el Comercio Exterior del estado Sucre (Sucrex), al considerar que la medida puede abrir nuevas oportunidades para el sector productivo. Sin embargo, advirtió que el desarrollo de las exportaciones dependerá de la modernización de la infraestructura logística de la entidad.

El presidente del gremio empresarial, Miguel Amendolara, señaló que Sucre posee una ubicación geográfica privilegiada que le permitiría consolidarse como un centro de operaciones comerciales para el Caribe, siempre que se ejecuten inversiones en transporte y servicios vinculados al comercio internacional.

Amendolara explicó, desde el municipio Sucre, que uno de los principales retos es contar con un aeropuerto habilitado para operaciones internacionales de carga, lo que facilitaría que los productos elaborados en el estado puedan salir directamente desde la entidad hacia mercados extranjeros.

Asimismo, indicó que los puertos requieren adecuaciones para incrementar su capacidad operativa y atender no solo la producción estadal, sino también mercancías provenientes de otras regiones del país.

A su juicio, el fortalecimiento de estas áreas permitiría aprovechar la posición estratégica de Sucre y convertirlo en un punto de conexión para el intercambio comercial.

Integrar las vías de transporte

El representante empresarial también planteó la necesidad de retomar los trabajos de la autopista hacia Cumaná y avanzar en su extensión hasta Güiria, proyecto que considera clave para integrar el transporte terrestre, marítimo y aéreo dentro de una misma plataforma logística.

Sostuvo que esta conexión facilitaría la movilización de mercancías y contribuiría a mejorar la competitividad del estado en materia de exportaciones.

Reducir trámites y preparar a los empresarios

Por su parte, el director ejecutivo de la Cámara de Comercio, Pablo Gatto, respaldó las iniciativas orientadas a simplificar los procedimientos administrativos para exportar, aunque afirmó que estas deben estar acompañadas de infraestructura que permita operar con eficiencia.

Gatto exhortó además a los empresarios de la región a prepararse para participar en mercados internacionales y aprovechar las oportunidades que ofrece el comercio exterior.

Indicó que, además de rubros tradicionales como el pescado y el cacao, el estado Sucre cuenta con otros productos con potencial para ampliar la oferta exportable y diversificar la economía regional.

Cumaná / Lino Castañeda