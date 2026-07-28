Opositores se concentraron en Cumaná al cumplirse dos años de las elecciones presidenciales del 28 de julio

Al cumplirse dos años de las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, dirigentes y simpatizantes de la oposición se concentraron este lunes en la plaza Andrés Eloy Blanco de Cumaná, estado Sucre, para expresar su respaldo a la líder opositora María Corina Machado y al dirigente Edmundo González Urrutia.

Durante la actividad, los asistentes manifestaron su desacuerdo con la situación política del país y reiteraron su petición de que se establezca un cronograma para nuevas elecciones presidenciales con garantías democráticas.

Esperan resultados del diálogo

Durante la concentración en el municipio Sucre, Reina de Leon, coordinadora de Vente Venezuela (VV) en la entidad, se refirió al inicio del proceso de diálogo anunciado para el próximo 1ero de agosto y expresó que espera que este produzca resultados concretos.

“Esperamos que no sea una mesa más. La sociedad venezolana ha esperado durante mucho tiempo respuestas”, manifestó.

Asimismo, sostuvo que la ciudadanía continuará atenta al desarrollo de esas conversaciones mientras mantiene sus exigencias relacionadas con la situación política nacional.

Piden liberación de detenidos

Los asistentes también solicitaron la liberación de las personas que consideran detenidas por motivos políticos y reiteraron el llamado a establecer un cronograma para una elección presidencial.

Durante su intervención, la coordinadora aseguró que la movilización ciudadana continuará desarrollándose de forma pacífica y destacó que, a su juicio, la participación de los venezolanos sigue siendo fundamental para impulsar cambios políticos.

Respaldo a María Corina Machado

En el acto también fueron expresadas palabras de respaldo hacia María Corina Machado, a quien los asistentes reconocieron por el liderazgo ejercido dentro de la oposición venezolana.

Los participantes señalaron que mantendrán las actividades de organización y movilización en defensa de sus planteamientos políticos y reiteraron su compromiso de continuar manifestándose de manera pacífica.

Cumaná / Lino Castañeda