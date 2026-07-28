Dirigentes de Fetranzoátegui en El Tigre conmemoraron los últimos comicios presidenciales

​Representantes de la Federación de Trabajadores del estado Anzoátegui (Fetranzoátegui), en la zona sur de esta entidad, se concentraron este martes 28 de julio, en la sede de la Defensoría del Pueblo de El Tigre, municipio Simón Rodríguez, para reiterar sus reclamos salariales y sociales, a propósito de cumplirse dos años de las elecciones presidenciales de Venezuela realizadas el 28 de julio de 2024.

​Belkys Sifontes, vocera del área de la salud, manifestó que consignaron un documento en el que expresan su inconformidad por la congelación del salario mínimo mensual en 130 bolívares desde el año 2022.

​Recordó que durante este tiempo solo se han efectuado aumentos en bonificaciones que no tienen incidencia en las prestaciones y otros beneficios de la contratación colectiva.

​"Por eso seguimos en la calle, nosotros no hemos dejado la calle; todo el tiempo estamos pidiéndoles que se sienten con la masa trabajadora y eliminen esos benditos bonos. Si incrementan el salario a los activos, los jubilados y pensionados también se benefician", señaló la dirigente sindical.

​Reclamos políticos y derechos humanos

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Por su parte, el vocero Raúl González asomó la exigencia de liberar a los presos políticos y el reconocimiento de los resultados de los comicios de 2024, en los que, a su juicio, salió victorioso el candidato opositor Edmundo González Urrutia.

​Asimismo, el abogado Carlos Paúl invitó a la Defensoría, como órgano del Poder Ciudadano, a actuar como mediadora ante el Poder Judicial y el Ministerio Público para conceder la libertad a quienes permanecen detenidos por pensar distinto.

​"Necesitamos instituciones que funcionen de forma independiente, autónoma y que rescaten el estado de derecho en nuestra nación", concluyó Paúl.

El Tigre / Damary Díaz