Fuertes lluvias provocaron inundaciones y fallas eléctricas en varios sectores de Cumaná

Las fuertes lluvias y ráfagas de viento registradas la tarde de este martes en Cumaná, capital del estado Sucre, ocasionaron inundaciones en varias comunidades, interrupciones del servicio eléctrico y el colapso de algunos sistemas de drenaje, afectando la movilidad y generando preocupación entre los habitantes.

Según reportes ciudadanos en las redes sociales, los sectores de Campeche, Cardonal y Guarapiche estuvieron entre los más afectados por la acumulación de agua, situación que también impactó a varias viviendas.

Calles anegadas y alcantarillas colapsadas

Las precipitaciones provocaron anegaciones en importantes vías de esta ciudad del municipio Sucre, entre ellas la avenida Andrés Bello, así como en las comunidades de Valle Verde y Campeche, donde el agua dificultó el tránsito de vehículos y peatones.

Vecinos indicaron que el colapso de alcantarillas agravó la situación en algunos puntos, permitiendo que el agua permaneciera por más tiempo sobre las calles.

Lluvias estuvieron acompañadas de fuertes vientos

Además de las precipitaciones, los ciudadanos reportaron intensas ráfagas de viento que afectaron distintos sectores de la capital sucrense, así como interrupciones del servicio eléctrico en varias comunidades.

Horas antes, el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) había informado sobre la probabilidad de precipitaciones de intensidad variable, algunas acompañadas de actividad eléctrica, como consecuencia del desplazamiento de la onda tropical número 31 sobre el territorio nacional.

Hasta el cierre de esta nota, las autoridades no habían informado sobre personas lesionadas ni daños de consideración producto de las lluvias.

Cumaná / Lino Castañeda