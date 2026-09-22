Vente Venezuela juramentó estructuras locales en Maneiro

Vente Venezuela juramentó 21 Colegios de Ciudadanos en el municipio Maneiro del estado Nueva Esparta, bajo la visión transformadora y la ruta marcada por su líder nacional María Corina Machado.

La actividad estuvo encabezada por el coordinador estadal Bower Rosas; y el coordinador municipal, Andrés Ruíz, quienes formalizaron la consolidación de estas estructuras para fortalecer el trabajo ciudadano en la región insular.

Durante el encuentro se ratificó el compromiso con la propuesta de María Corina Machado destacando la capacidad de la ciudadanía organizada para defender la libertad y construir el futuro del país.

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Los dirigentes señalaron que cada Colegio de Ciudadanos funcionará como una red de acción local orientada a consolidar una comunidad más preparada y articulada ante los próximos retos del movimiento.

El evento, realizado en Pampatar, municipio Maneiro, concluyó con el reconocimiento al esfuerzo de todos los miembros juramentados quienes manifestaron su completa preparación para avanzar con determinación en el trabajo político dentro del estado Nueva Esparta.

Nueva Esparta / Mario Guillén Montero