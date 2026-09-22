Inician trabajos de modernización en El Rincón de las Empanadas de Pampatar

El alcalde de Maneiro, Morel David Rodríguez, inició las obras de remodelación y recuperación en El Rincón de las Empanadas de Pampatar, espacio gastronómico icónico de la isla de Margarita.

El proyecto abarca la intervención de nueve cubículos de empanaderas y jugueros, la adecuación de la plaza Jóvito Villalba, la instalación de áreas infantiles y la construcción de nuevos baños, estimando un tiempo de ejecución de aproximadamente seis semanas.

Rodríguez destacó la importancia de estas labores para el turismo local. "Hoy estamos iniciando la recuperación de El Rincón de las Empanadas, abriéndole las puertas a una nueva era de la gastronomía maneirense", afirmó desde Pampatar, municipio Maneiro.

Acciones

Además informó que estas acciones se complementarán con trabajos de asfaltado en el casco histórico de Pampatar y sectores vecinos.

Por su parte, el arquitecto e ingeniero de la obra, Santiago Cabrujas, detalló que el proyecto busca brindar mejores condiciones estructurales y funcionales a los usuarios.

"Es un proyecto orgánico que se va desarrollando a medida que vamos progresando en el tiempo, se está adecuando para humanizar y colocar esto de una forma más fácil para el usuario", señaló.

Mejoras

Asimismo, el director de Desarrollo Urbano de la alcaldía de Maneiro, Luis Mendoza, explicó las mejoras técnicas previstas en materia de saneamiento.

"Vamos a trabajar para que cada cubículo tenga su respectiva trampa de grasa, lo que nos permite un saneamiento ambiental de todo lo que estamos acá", expresó Mendoza.

En representación de las empanaderas, Ana del Valle Tillero González, conocida como La Catira, manifestó sus expectativas ante los trabajos en el área donde han laborado durante 18 años. "Esperamos lo mejor para nosotras porque nos lo merecemos, estamos invitando a la gente a visitar esta hermosura que va a quedar excelente".

Nueva Esparta / Mario Guillén Montero