Vente Venezuela conformó en Bermúdez los primeros Consejos de Gestión Pública en el país

Desde el estado Sucre, en el municipio Bermúdez, se instalaron los primeros Consejos de Gestión Pública, entes con los cuales buscan establecer las bases programáticas que regirán en el país a partir de un eventual gobierno de María Corina Machado.

El encuentro, que se realizó en el hotel Eurocaribe de Carúpano, congregó a representantes de ocho municipios del eje Paria, con el propósito de asegurar la formación de los consejos, desde los cuales se generarán las bases y líneas programáticas para los gobiernos locales.

José Luis Sánchez, coordinador de las estructuras en Vente Venezuela (VV) explicó que se busca articular los equipos de los consejos de gestión pública a nivel municipal y parroquial. El objetivo es generar líneas programáticas y el programa “Tierra de Gracia” en todos los niveles en Sucre.

Sánchez recalcó que la idea es que luego se puedan generar las líneas programáticas de todos los gobiernos locales que se van a unir al programa estatal y al programa nacional.

Precisó que, por ahora, las reuniones son de carácter técnico-operativo, involucrando a consejos de expertos, que tienen una reglamentación que estipula reuniones cada 90 días para verificar los avances. “El programa ya está armado en esencia. Y toca desglosar y particularizar”.

Durante la actividad, se emitió un mensaje de María Corina Machado dirigida a los participantes del evento y se desglosaron las acciones de las coordinaciones de los municipios de Paria.

Desarrollo

Por su parte, la coordinadora de Vente Venezuela en la entidad, Reina Gedeón, destacó que Sucre es el primer estado en presentar estas líneas programáticas y el trabajo consiste en recoger información municipio por municipio y parroquia por parroquia.

Destacó que se trata de un proyecto que no es centralista, sino descentralizado, naciendo de cada parroquia. “Se construye según las necesidades específicas de cada espacio, reconociendo que Venezuela no es un 'recetario' único para todos los estados”.

Dijo que Sucre será en un momento determinado, “cuando llegue la libertad”, el estado de referencia de Venezuela y de Latinoamérica entera.

Sucre / Yumelys Díaz