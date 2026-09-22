Fetranzoátegui convoca a jornada de protesta para el próximo jueves

Desde la Federación de Trabajadores del Estado Anzoátegui (Fetranzoátegui) convocaron a una protesta pacífica para el próximo jueves, 24 de septiembre, en la Casa Sindical de Barcelona.

Tito Barrero, presidente de esa organización obrera, indicó que el objetivo de la actividad es levantar la voz una vez más para exigir pensiones y salarios dignos, acordes a la situación económica del país.

El vocero sindical agregó que la intención es que la actividad comience a las 9:00 am e invitó a los diferentes sindicatos de empleados públicos y jubilados a que se sumen para darle mayor fuerza a las peticiones.

Bajos ingresos

Tito Barrero recordó que llevan varios años pidiendo un aumento de salario mínimo y pensiones, que se mantienen en 130 bolívares desde marzo de 2022. Reiteró que las bonificaciones no son un objetivo para ellos, debido a la nula incidencia que tienen en el cálculo de otros beneficios contractuales.

"La idea es pedir nuevamente un salario mínimo mensual de 200 dólares. También queremos hablar del bono de fin de año, entre otros temas", adelantó el dirigente sindical.

Cabe recordar que el vocero en múltiples oportunidades ha dicho estar consciente del daño que puede generar un incremento mayor, por lo que considera que pasar de menos de medio dólar al equivalente a 200 dólares es un buen comienzo de cara a conseguir una estabilidad.

Barcelona / Javier A. Guaipo