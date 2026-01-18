Vente Venezuela inicia censo de migrantes en Ecuador con miras al retorno

Delegados en Ecuador de Vente Venezuela, el partido político de María Corina Machado, iniciaron un censo para conocer la situación en que se encuentran sus compatriotas y sus eventuales planes de retorno, dependiendo del avance de la coyuntura en su país.

Manuel Rodríguez, coordinador de Vente Venezuela, en Quito, comentó a EFE que el censo, que iniciaron el pasado viernes, se desarrollará hasta febrero en varios puntos, fijos y rotativos, de la capital de Ecuador en distintas jornadas, como la que tendrá lugar este domingo en el concurrido parque La Carolina, situado en el centro norte de la ciudad.

El censo lo realizan para estar "organizados porque nos tomaron de sorpresa el 3 de enero", dijo en referencia al día en que fue capturado el entonces presidente Nicolás Maduro y trasladado a Estados Unidos.

Rodríguez duda de que se mantenga la cifra de 450.000 venezolanos en Ecuador, que se maneja desde que comenzó la diáspora, pero señaló que la mayoría de sus compatriotas se concentran en Quito, Guayaquil, Cuenca y Manta.

Quieren saber, por ejemplo, si efectivamente -como dicen organizaciones no gubernamentales de migrantes- hay 100.000 venezolanos en Quito, y cuántos quieren regresar a Venezuela, cuándo y su disposición de participación en eventuales elecciones presidenciales en esa nación.

Al momento ya operan 30 encuestadores, con 10 más en capacitación, para el censo, que consta de 17 preguntas, y que incluye, además, a Guayaquil, Manta, Cuenca, Ibarra, Portoviejo, Ambato y Machala.

En apoyo a México, tras el ingreso el 5 de abril de 2024 de la Policía ecuatoriana a la Embajada mexicana en Quito para detener al exvicepresidente Jorge Glas, Venezuela cerró su legación diplomática en la nación andina.

Por ello, con el censo buscan también conocer sobre la situación legal en la que se encuentran los venezolanos en Ecuador, si cuentan con la documentación necesaria o, incluso, si requieren apoyo para el eventual retorno, entre otras preguntas.

"Con eso tendremos una base de datos para calcular el retorno progresivo y la participación en las posibles elecciones", dijo en caso de que efectivamente se desarrolle el proceso electoral, aunque preferirían que Edmundo González Urrutia jure el cargo y se realice la transición.

Sin embargo, recordó que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha señalado que "en este momento no hay garantías de respeto hacia Edmundo González y María Corina, y sobre todo a su integridad física".

Quito / EFE