Vente Venezuela exige elecciones tras cumplirse plazo de la presidencia encargada (+Fotos)

Desde la sede del Colegio de Profesores, en Lechería, municipio Diego Bautista Urbaneja, representantes municipales de Vente Venezuela en el estado Anzoátegui expusieron, este martes 7 de julio, un manifiesto con el cual exigen, entre otras cosas, la realización de elecciones en el país tras cumplirse el plazo máximo de la presidencia encargada, atención prioritaria a la tragedia nacional por los terremotos del 24 de junio y la liberación de todos los presos políticos.

Los dirigentes explicaron que el documento, el cual denominaron "Manifiesto de Anzoátegui para Venezuela", se concretó por la "preocupante inactividad de lo que queda de gobierno".

Aseguraron que el texto cuenta con el apoyo, no sólo de la tolda azul, sino de otras organizaciones políticas, sindicatos, gremios y petroleros, entre otros.

El primer punto del manifiesto, referente a la necesidad de convocar comicios tras agotarse el máximo plazo de la presidencia interina, fue explicado por el coordinador de Vente en el municipio Bolívar, Luis Beltrán Calderón, quien dejó claro que en principio, cuando se cumplieron los primeros 90 días, el 4 de abril, la Asamble Nacional (AN) debió pronunciarse porque "estábamos en presencia de ausencia (de Presidente), pero se produjo una omisión legislativa".

Palabras

"El 3 de julio, llegado los 180 días, esta señora (Delcy Rodríguez) debió haber convocado elecciones. Al no hacerlo y mantenerse en el poder, estamos en presencia de usurpación y debe cesar, porque está roto el orden constitucional. Maduro no regresa, es más el juicio no ha comenzado, entonces estamos en una situación que debe legitimarse y la única manera es con un proceso eleccionario. No puede continuar ni ampararse en la catástrofe para mantenerse en el poder. La soberanía reside en el pueblo, el respeto a la voluntad popular está en el artículo 5 de la Constitución", destacó.

No obstante, Calderón aclaró que las futuras presidenciales se tienen que desarrollar con un nuevo Consejo Nacional Electoral (CNE), un Registro Electoral "depurado", observación internacional, y con la restitución de las tarjetas de todos los partidos que han sido judicializados.

"Además, que se acaben las inhabilitaciones políticas, por eso hablamos de respeto a la soberanía popular, que el resultado sea respetado, no como pasó el 24 de julio. El que hoy está preso se robó las elecciones. Todos debemos empujar para que sea electo el nuevo presidente", finalizó.

Atención

Tito Mata, coordinador municipal de Vente en el municipio Simón Rodríguez, fue el encargado de desarrollar el punto dos del manifiesto, que trataba sobre la tragedia que vive el país a raíz del doble terremoto del 24 de junio.

En primer lugar, el dirigente hizo énfasis en que este hecho dejó en evidencia la "ineficiencia del gobierno".

"Previo a la catástrofe habían destruido a Venezuela, pero esta gente ha terminado de demostrar ahora que no tienen capacidad para conducir al país, ni siquiera tienen la posibilidad de atender responsablemente a los ciudadanos de Vargas y Caracas. Debido a las circunstancias estamos obligados a ir a un proceso electoral, es el momento de organizarse y que se prepare un nuevo registro electoral. La vía electoral es lo que nos permitirá salir de estos incapaces", aseguró.

Presos

Luego tomó la palabra el coordinador de Vente en el municipio Anaco, Julio Itriago, quien alertó que el país no se puede olvidar de los más de 500 civiles y militares que aún están tras las rejas por razones políticas.

"Yo también he pagado con creces el hecho de disentir de este gobierno, y no sólo nosotros, sino también nuestros familiares, así como los que se mantienen detenidos. Este régimen promovió una Ley de Amnistía que ha sido aplicada de forma discriminatoria y restrictiva. Pocos se han beneficiado y muchos con medidas cautelares. Pedimos libertad plena lo más pronto posible para los que siguen presos", añadió.

El dirigente dijo que también exigen el cese de la persecución política y de toda forma de represión contra la dirigencia opositora.

"Además, exigimos la restitución de la institucionalidad democrática mediante autoridades independientes y finalizamos este manifiesto mostrando nuestro respaldo a María Corina Machado, como referente fundamental en lucha por la libertad, la democracia y la recuperación nacional. Invitamos al pueblo a suscribir este manifiesto", concluyó.

Al final de la lectura del documento, el coordinador de organización de Vente en Barcelona, Ulises Martínez, informó que se trasladarán a todos los municipios para recoger firmas de los ciudadanos que se quieran adherir al "Manifiesto de Anzoátegui para Venezuela".

Al ser consultados sobre la falta de un pronunciamiento de parte del gobierno de Estado Unidos referente al vencimiento de la presidencia encargada, el dirigente Tito Mata argumentó que, a su juicio, la realización de elecciones presidenciales no depende de fuerzas externas sino de los que se encuentran en el país. "Tenemos que organizar a la ciudadanía porque 91% reclama que debe haber un proceso electoral", agregó.

Lechería / Jesús Bermúdez