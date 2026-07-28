Sector de la oposición marchó en Barcelona para exigir elecciones

Un sector de la oposición en el estado Anzoátegui marchó este martes 28 de julio en Barcelona, municipio Simón Bolívar, para exigir, entre otras cosas, que se realicen unas nuevas elecciones presidenciales.

Además de los dirigentes y miembros de organizaciones políticas, también se sumaron a la movilización representantes de distintos gremios y sindicatos que hacen vida en la entidad, quienes resaltaron el derecho que tiene la población de un proceso comicial libre y transparente.

La caminata se inició en la plaza 4 Caras, siguió por puente Monagas y luego continuó por la avenida Jorge Rodríguez (antigua Intercomunal), para terminar en las afueras de la sede estadal del Consejo Nacional Electoral (CNE).

Desde allí, los voceros leyeron un manifiesto en el que dejaron claras sus peticiones, tanto a la administración de Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, como a la representación de la Asamblea Nacional de 2015, liderada por la diputada Dinorah Figuera.

Transición democrática

Una de las premisas de la dirigencia que encabezó la marcha fue el respaldo a la transición democrática que se ejecuta en el país. Sin embargo, insistieron en que aspiran a unas elecciones presidenciales arbitradas por un nuevo CNE y hacia ese objetivo apuntaba el manifiesto leído al finalizar la caminata.

"El Estado venezolano padece una crisis de legitimidad que mantiene a la nación en un limbo jurídico intolerable y un vacío de poder continuado", fue parte de lo que dijo Janeth Cuiba, encargada de leer el documento.

De igual manera la vocera recordó que este martes se cumplen dos años de las últimas elecciones presidenciales en las que ellos sostienen que ganó Edmundo González, pese a que el CNE declaró vencedor a Nicolás Maduro.

Insistió en que el modelo de gobierno que ha tenido Venezuela en las últimas tres décadas solo ha dejado una clara disminución en la calidad de vida de la población, a la que también le han vulnerado sus derechos.

Respaldo

La actividad también contó con la presencia de múltiples dirigentes sindicales de varios sectores, quienes respaldaron las peticiones hechas en las afueras del CNE.

Maira Marín, miembro de la Coalición Sindical en Anzoátegui, resaltó el derecho que tienen de contar con unas elecciones libres y transparentes, que conduzcan hacia un gobierno que respete y dignifique a la clase trabajadora, golpeada por la situación económica de los últimos años.

Barcelona / Javier A. Guaipo