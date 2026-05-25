Vente Venezuela del municipio Bolívar realizó diversas actividades en el marco de su aniversario

El equipo político de Vente Venezuela (VV) del municipio Simón Bolívar, en el estado Anzoátegui, llevó a cabo diversas actividades, en el marco del 14 aniversario del partido, el cual se celebró este 24 de mayo.

Ulises Martínez, quien funge como coordinador de organización en esa jurisdicción, dio a conocer que la primera actividad fue el foro denominado "Modelo de Salud Venezuela Tierra de Gracia Vs. el Modelo Actual", el cual se realizó el pasado jueves 21 de mayo, en el Centro de Profesionales de Lechería, en el mujer Urbaneja.

Señaló que en el encuentro, al que asistieron representantes de diversas organizaciones políticas y miembros de la sociedad civil, se expuso de manera detallada las deficiencias del sector sanitario tanto en la entidad como en el resto del país.

En esa jornada también fue presentada la propuesta para la prestación de servicios de salud contemplada en el plan de gobierno "Venezuela Tierra de Gracia", promovido por la líder nacional de esa tolda, María Corina Machado.

Otras

Por otro lado, Martínez dijo que se realizó una actividad deportiva, específicamente un torneo de dominó, para fomentar el trabajo en equipo y promover el respeto, la inclusión e integración de las bases y equipos políticos.

El dirigente de la tolda azul manifestó que el domingo 24 de mayo realizaron una misa de Acción de Gracias en la iglesia Ermita del Carmen de Barcelona, la cual contó con la asistencia de los integrantes del Comando con Venezuela y los partidos aliados.

Indicó que, posteriormente, realizaron una caminata hasta la plaza Bolívar, para exigir la realización de un pronto proceso electoral.

Se conoció que la jornada culminó con un brindis con los afiliados y amigos, en el cual recordaron el compromiso del partido.

Barcelona / Elisa Gómez