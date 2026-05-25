Cleanz aprobó el Informe de Gestión del año 2025 del gobernador Luis Marcano

Los diputados del Consejo Legislativo del estado Anzoátegui (Cleanz) aprobaron este lunes, el Informe de Gestión del año 2025 del gobernador Luis Marcano.

Durante la sesión extraordinaria realizada en el Palacio Legislativo, ubicado en la avenida Fuerzas Armadas de Barcelona, municipio Simón Bolívar, los 15 diputados le dieron el visto bueno, de manera definitiva, al documento, en presencia de la secretaria general de Gobierno, Katiuska Homsi, quien acudió en representación de Marcano; así como también de otras autoridades estadales y el poder popular.

El presidente del parlamento, Andrés Márquez, explicó la ruta seguida para hacer el análisis del informe entregado por el mandatario el pasado 19 de marzo, en una sesión realizada en la Casa Fuerte de Barcelona.

Recordó las mesas de trabajos y diferentes reuniones con los gabinetes que componen el Ejecutivo estadal y las verificaciones de las obras de infraestructura, servicios y sociales que fueron realizadas en este lapso.

Cabe recordar que Márquez presidió la comisión especial que analizó el Informe de Gestión, junto con Marina Díaz y Arcides Infante.

"Hoy, hace un año, tuvimos en este estado una victoria histórica con el triunfo de Luis Marcano. Porcentualmente ganamos con más de 300 mil votos, pero también garantizamos 15 legisladores y 11 diputados a la Asamblea Nacional para iniciar un proceso de renovación del periodo anterior y hacer la apuesta del proyecto por Anzoátegui próspero 2025-2029". expresó.

Márquez destacó el esfuerzo del Ejecutivo por atender la salud del estado, la diversificación económica, la atención integral a mujeres, adultos mayores y el plan Casitas Azules.

Barcelona / Elisa Gómez